赴日旅遊要變貴了 明年1/7起每人加收274元

2018-12-19 11:38

〔記者陳宜加／台北報導〕國人瘋遊日本，但明年起前往日本將變貴，日本政府今年宣布，明年起隨票徵收「國際觀光旅客稅」。航空公司今天正式公告，明年1月7日起，由全日本各地機場出境的成人與2歲以上兒童，每人將收取1000日圓、折合約新台幣274元。

日本國稅廳公告，稅收將用於提升旅遊環境、活用地方傳統文化、整治自然觀光，並讓旅客更容易取得各種觀光資訊等，以實現2020年達成觀光4000萬人次目標，預估每年收入400億日圓、約為新台幣108億元。

長榮航空今天公告，將依日本稅收新制，將隨票徵收國際觀光旅客稅，生效日自明年1月7日起，旅客開立包含日本出境行程的機票，隨票徵收，不含其他營業稅金，若於1月7日後更改機票內容，也將一併收取。

臉書粉絲團「台灣廉價航空福利社」也提醒明年有計畫赴日的旅客，由於航空公司12月陸續開賣明年夏季班表，不少人仍在觀望，等待促銷優惠，但須留意1月7日後開票須額外負擔觀光稅，建議旅客提早買票。

而除了觀光稅，日本各大機場另外向旅客徵收機場稅，內容包含旅客服務費、旅客保安費、離境稅等，旅客購買機票時附加於購票金額中，一併完成支付。

目前東京成田機場、東京羽田機場、大阪關西機場、名古屋中部機場、札幌新千歲機場、茨城機場、福岡機場、沖繩那霸機場等，均收取每人最多約800多元的機場稅；仙台機場也從今年10月28日起加收機場稅。

業者分析，新稅金額不高，對於旅客應不構成問題，預估明年赴日人口仍將持續成長。旅客陳小姐表示，每年約前往日本三、四次，近年飯店價格上漲，但有退稅優惠，若搶到便宜機票，還是會持續去日本。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/