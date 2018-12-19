大學多元入學！斗高謝閔如上台大農經 王如璇上交大、清大

2018-12-19 11:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕大學入學管道越來越多元，透過特殊選才、希望入學管道，也可以上一流大學。斗六高中新住民家庭謝閔如錄取台大農業經濟學系，熱心公益的王如璇雙喜臨門，透過清華拾穗計畫錄取大學學士班及交通大學百川學士班。

國中畢業時領到縣長獎的謝閔如，來自古坑鄉下，是弱勢的新住民家庭，父親因傷無法工作，全靠中國籍媽媽租地種鳳梨養活全家，謝閔如從小就與妹妹幫媽媽種鳳梨、賣鳳梨，下課後就在鳳梨攤旁邊賣鳳梨邊讀書，但仍能維持好成績。

台大今年希望入學有35個名額，也是雲林家扶中學扶助的謝閔如，知道同是家扶青年，就讀北港高中的李虹霏，去年就就是透過「希望入學」錄取台大社工系，她也循相同管道申請，結果脫穎而出，錄取台大農經系。

她表示，自己是農家子弟，有感菜金菜土的困境，前幾年鳳梨價崩，她曾透過Line幫媽媽賣鳳梨，結果收到還不錯的效果，她發現農民銷售農產品的管道及方法太少了，希望到大學能學到專業知識，幫家裡及家鄉的農民朋友解決農產品銷售的問題，讓返鄉務農的青年無後顧之憂。

來自大埤鄉下的王如璇，有感教育城鄉資源差距大，15歲就讀大埤國中時，就主動幫學生補強英文課，就讀斗六高中後，更與學校及外校志同道合的同學合組ACE王牌教育團隊，組成英文夏令營、冬令營，前往各校教導學生學習包括英文、台語、越南語及原住民語，足跡遍及台東北源國小、雲林的大埤國中，嘉興、仁和、桂林、重光等國小。

王如璇除外語能力佳外，還有服務社會的心，擔任教育志工及外交小尖兵，發揮領導及統御的能力，透過特殊選才管道，錄取清華及交通大學。

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