草屯商工技藝競賽「全壘打」 還願謝魯班公

2018-12-19 11:22

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國立草屯商工在今年全國技藝競賽中，總共有6名高三學生參加6項賽事，榮獲4金2優勝，罕見地繳出全壘打佳績，今日師生特別前往南投巧聖先師府還願，感謝魯班公的庇佑，讓學生們「統統有獎」，也為3年學習成果作了最佳驗證。

「感謝神明」，今日上午9時許，草屯商工校長黃國軒師生一行人，來到南投巧聖先師府後，學生們便把自己在全國技藝競賽中獲獎的獎盃、獎狀逐一排放在供桌，隨後，在師長帶領下，虔誠獻上四果、焚香祭拜以表對神明感謝之意，儀式簡單、隆重。

全國技藝競賽區分工業、商業2大類別，工業類方面，草屯商工學生楊忠賢在「電腦輔助機械設計製圖」項目中，勇奪最高榮譽的金手獎，另1名學生張慶承也在「車床」項目中獲得金手獎。

至於商業類方面，學生陳品羽及李念臻2位同學，分別在「商業簡報」及「職場英文」項目中拿下金手獎，另葉庭禎及馬欣婷人，也分別在「文書處理」及「會計資訊」項目中獲得優勝。

草屯商工校長黃國軒說，楊忠賢等6人都是高三學生，參賽前，其所屬指導老師也都犧牲休息時間加強練習，能獲得如此優異的成績，不但是師生們共同努力的成果，無疑也為自己高中生涯畫下最美好的回憶及句點。

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