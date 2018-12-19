優秀轉學生 台東高商2生全國技藝競賽奪優勝

2018-12-19 11:09

［記者黃明堂／台東報導］原就讀台東高中頂尖數理班的楊柏緯、就讀台北華崗藝校戲劇科的林聖湋，轉學到台東高商，起步比同學慢，卻都因認真投入，都在最近全國商科技藝競賽獲得優勝。

校方表示，3年2班楊柏緯家中種植荖葉，媽媽也到早餐店工作，經濟並不富裕。他原本就讀台東高中數理資優班，讀完高一後想學一技之長，目標是會計師，高2轉學到商校來就讀會計學程。指導老師王念慈說，他2年級才開始學會計，較其他同學辛苦，但因為充滿了學習興趣，也給自己很高目標，成績在校排名，始終名列前茅。

3年3班林聖湋在國中畢業時懷抱戲劇夢，不顧家人反對，一個人遠赴台北華崗藝校戲劇科就讀，但在台北生活開銷大，半年學雜費就耗掉10多萬元，也驚覺出人頭地真的不容易，高1下就轉學到商校商業事務學程。指導老師姜美伊說，學科課程學習上，因為怕自己的程度跟不上，他比其他人努力練習，雖然常遇到瓶頸，他能勇敢克服。

2人參加本月初在高雄鳯山工商所舉辦的全國商科技藝競賽，楊柏緯獲得會計資訊組全國的優勝、林聖湋獲商業簡報組全國的優勝。

校長劉玲慧表示，這2位同學雖然都是轉學生，但憑濃厚的興趣與專注，加上商校課程紮實的訓練，得以發光發熱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/