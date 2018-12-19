雨天轉乘不再溼身！基隆火車站南站停車場雨遮完工

2018-12-19 10:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆有「雨都」稱號，但基隆火車站南站停車場沒有雨遮，通勤族到雙北上班、上課，要淋雨穿脫雨衣，機車也易受潮損壞，立委蔡適應、基隆市長林右昌向中央爭取，獲台鐵近300萬元經費設置雨遮，歷時4個月施工，明天（20日）零時起開放啟用，林右昌說，過程牽涉到契約、經費及法令等，「突破不可能的難關！」

台鐵新基隆火車站於2015年啟用，但過去沒有規劃南站停車場，林右昌上任後向交通部力爭才開闢，但停車場沒有裝設雨遮，許多民眾抱怨轉乘時日曬雨淋，穿脫雨衣濕身等諸多不便。

立委蔡適應指出，他上任時就接獲許多民眾反映，但當時台鐵已經將南站停車場外包給廠商營運，所以立即找來市府、台鐵、廠商協調增設雨遮，以便利機車騎士，歷經了多次協商，包含執照取得、設計變更及與業者溝通，終於在今年8月動工，對市民來說是加量不加價，更為便利，未來也規劃加強夜間照明及監視設備，提升安全性。

台鐵貨運服務總所協理賈家和說，因為原契約已經招標，條件公開有競爭性，原希望由業者自費，他們考慮成本想降租金，但契約不允許，後來以公共政策需求服務為優先，讓業者先停業，由台鐵出資近300萬元興建，近日竣工，是台鐵第一個有做遮雨設施的戶外停車場。

林右昌、蔡適應今天到停車場現勘，林右昌發現，雨遮的雨線收在中央，棚的兩側不會滴雨，遮雨棚也寬大，換雨衣一定不會淋到雨，很高興及感謝這項貼心的改善計畫，三方合作創造多贏造福市民。

林右昌說，接下來要推動解決八堵火車站停車空間狹小的問題，目前正在研究怎樣運用有限空間來增加更多停車位，造福更多通勤族；基隆火車站北站停車場部分，也會與台鐵、基隆港務分公司繼續努力。

蔡適應也說，北站停車場已經有和台鐵、基隆港務分公司兩個主管機關協調，未來台鐵新的招標案，如果民眾有雨遮需求，評估也可行，會納入廠商經營的必要計畫之一，港務公司北站部分，目前使用率偏低，待提高後也希望比照辦理。

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