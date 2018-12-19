滅火器大正為「那個時代」寫的情歌 陳其邁力挺

2018-12-19 10:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕前立委陳其邁透過臉書指出，滅火器「大正」前幾天打電話給他，表示1944、1945，是對台灣和高雄而言最不安穩的年代，要為那個時代寫一首歌，陳其邁引述歌詞內容，「等希望的日頭照佇山嶺、等和平慢慢靠岸、等飛機不再來」，鼓勵大家一起聽歌，從了解歷史去關切台灣這塊土地的未來。

他指出，二戰時期，身為南進基地的高雄，擁有當時台灣最大機場岡山機場、最大飛機維修基地一日本海軍61航空場，因此遭受美軍猛烈轟炸，高雄是這場戰爭中，台灣受傷最重的城市。

陳其邁說明，由迷走工作坊 Mizo Games 開發的桌遊《高雄大空襲》製作團隊，曾上街頭訪問，發現許多民眾對這段歷史毫無印象，感覺是一段課本沒有的歷史，他們於是和出身高雄的滅火器樂團合作，推出桌遊主題曲和動畫MV。

楊大正因此寫了一首「末日系」情歌，描述在亂世的人，只能僥倖存活，每天數著日子等待戰爭結束、等待和平，珍惜著每一個我們現在在和平中看起來最平凡的願望。

陳其邁認為，滅火器 Fire EX.這一首歌，不但是為了那個動盪的時代，也是為這個時代，從了解歷史去關切台灣這塊土地的未來。

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