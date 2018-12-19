知名「Pure Yoga」宣布退出台灣！明年1/25結束營業

知名瑜珈教室「Pure Yoga」今發文宣布台灣Pure Yoga將於明年1月25日結束營業。（圖翻攝自臉書粉專「Pure Yoga Taiwan Page」）

2018-12-19 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣經營12年、頗具名氣的瑜珈教室「Pure Yoga」，今上午9時30分左右在臉書粉專「Pure Yoga Taiwan Page」宣布，「臺灣Pure Yoga將於2019年1月25日結束營業」。

聲明中表示，考量到目前台灣市場「投資狀況不如預期」，只得不捨地做出此一艱難決定，還稱僅限台北分公司變動，該集團在香港、新加坡、上海與北京等分公司維持正常營運，並按原計畫持續拓展，包括下月將於上海世紀匯廣場開幕的「Pure Fitness」、「Pure Yoga」與新加坡共和大廈的「Pure Yoga」全新3據點。

聲明中也提到，「非常遺憾地宣佈臺灣Pure Yoga將於2019年1月25日結束營業，衷心地感謝臺灣地區的瑜珈社群這十二年以來一路相伴，共同學習與成長」。

據了解，「Pure Yoga」隸屬於2002年成立的Pure集團，集團在香港、上海、北京、新加坡、台北與紐約均有設點，樂壇天后Lady Gaga過去來台宣傳時，也曾前往位於東區的分店，接受1.5小時的高溫瑜珈課程。據悉，知名女藝人李玟的外籍丈夫樂裕民也曾投資該集團，且外傳他有一半股權，去年還曾傳出投資者與投行合作找尋買家求售股份。

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