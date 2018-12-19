搶當第1名！大型重機1111「超級車牌」開放搶標

2018-12-19 09:42

〔記者湯世名／彰化報導〕搶當第1名！彰化監理站從19日上午10時起至21日晚上10時止，辦理550CC以上大型重型機車（紅牌）「LGM-1001~LGM-1300」，以及普通重型機車「MYN-0001~MYN-9999」網路車牌標售，其中大型重型機車唯一的一塊1111四連號「超級車牌」，競標底價為6000元，預料將掀起搶標熱潮。

彰化監理站副站長朱豐誠表示，標售的車牌分三等級競標，第一級牌照號碼為四個相同的數字，俗稱鐵支例如6666、8888、9999等；第二級牌照號碼為前小後大重複對稱的數字例如6688、8899等及5678、6789的連續數字，原型式號牌為三個相同的數字，例如333；第三級牌照號碼為第一、二級競標號碼以外的車主自選號碼如尾數為168、288、668等。

本次標售的車牌550cc以上大型重型機車（紅牌）除第一級競標底價為6000元，其餘第二、三級競標底價均為3000元；另外，普通重型機車車牌除第一級競標底價為3000元，第二、三級競標底價則為2000元。如對於網路標牌有任何疑問，可於上班時間打電話到彰化監理站04-7867161分機121或106第一股蕭先生洽詢。有意參加競標的民眾，可備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標。

這次標售的大型重機車牌，4個相同的數字俗稱「鐵支」的只有唯一的一塊1111，由於有連續四個「1」，號稱「超級車牌」，預料將掀起搶標熱潮，呼籲民眾踴躍下標。

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