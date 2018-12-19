把握晴朗好天氣 吳德榮：週日起變天轉濕涼

2018-12-19 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕由於冷空氣減弱，且地表風速增加，導致輻射冷卻作用受到程度不一的破壞，多數地區低溫較前日回升許多，氣象專家吳德榮表示，週間西半部天氣穩定，下週日、一（23、24日）東北季風再起，北台灣轉濕涼，待下週二（25日）減弱後氣溫才會回升。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天受大陸高壓籠罩，各地持續晴朗無雲的穩定天氣，白天陽光出來氣溫顯著回升，北部高溫達25度、中部高溫在27度左右，南部則在29度上下，不過入夜後氣溫又將下降，屬日夜溫差較大的天氣。

吳德榮進一步表示，明起至週六（22日）都是類似的穩定天氣，週日、一受東北季風影響，迎風面轉有局部雨勢，氣溫隨之略降，北台灣明顯轉濕涼，直到下週二東北季風減弱，氣溫再度回升，不過屆時迎風面仍有局部短暫降雨機率。

至於民眾關心空氣品質部分，吳德榮表示，由於中南部大氣穩定，導致擴散不易，高屏地區有紅色警示或橘色提醒的機率，中南部其他縣市則有機會達對敏感族群不健康等級。

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