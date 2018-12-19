今白天氣溫漸回升 下週日東北季風再增強

2018-12-19 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地天氣偏冷，中部及東南部部分平地測站仍觀測到入冬新低溫，中部以北及宜花地區低溫約12至15度，沿海及空曠地區則有11度左右的低溫出現，最低溫在新屋氣象站的10.8度，南部、東南部及基隆北海岸約16至18度。

白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約24度左右，感覺舒適，中南部約26至29度，感覺溫暖，但由於日夜溫差較大，呼籲民眾適時增減衣物；天氣方面，各地大多則為多雲到晴。

今日空氣品質部分，大陸冷氣團持續減弱，環境風場為偏東風，加上竹苗至雲林地區受背風渦流影響，污染物逐漸由南往北移動。雲嘉南及高屏地區位於背風面，風速持續偏弱，污染物易累積；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級，高屏及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

週四到週六（20日至22日）各地大多為多雲到晴的天氣，僅週六花東有零星短暫雨；溫度逐日回升，白天北部及東半部較舒適，中南部較溫暖，但日夜溫差仍大，請適時增減衣物，下週日（23日）東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，水氣增加，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部雲量亦增多。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 ~ 24 13 ~ 26 18 ~ 26 15 ~ 24

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