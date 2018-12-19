12/19 各報重點新聞一覽

2018-12-19 06:34

自由時報

參眾兩院通過法案 美應對台定期軍售

美國國會參、眾兩院本月前後表決通過「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018），該法案重申對台安全承諾，且再次將「六項保證」入法，並呼籲定期軍售與鼓勵資深官員訪台。兩院通過後，該法案將送交美國總統川普簽署成法。

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來台不到一年水土不服 中國滴滴出行停擺

中國最大的共享汽車品牌「滴滴出行」今年一月中才大張旗鼓進軍台灣市場，撐不到一年就驚爆台灣業務停擺，客服體系已由香港接手，雖然台灣帳號仍可前往中國、香港、日本等地叫車，但台灣叫車服務全面喊停；「滴滴出行」台灣代理商樂迪科技委託的台灣公關公司證實，因台灣相關圖資與港澳台相關服務正在進行調整，「滴滴計程車」十二月初已「暫緩服務」。

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出殯車隊司機國道昏迷 2男急智救全車38人

彰化縣和美鎮某喪家昨天要送往生者到南投縣火化，出殯車隊行經國道三號快官路段時，滿載三十八名喪家家屬的四十九歲王姓遊覽車司機突因急性心肌梗塞昏迷，車子以九十公里車速擦撞內側護欄，情況危急，所幸一旁的屈姓男乘客緊抓方向盤，另名梅男設法將司機的腳自油門踏板挪開、排檔打空檔，兩人合力穩住方向盤，最後車子平安停靠路肩，結束九十秒驚魂，兩人臨機應變救了全車乘客，不過駕駛王男送醫搶救仍不治。

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蘋果日報

首例 80元中國肉腸 罰20萬 堵豬瘟闖關 重懲2大媽

中國非洲豬瘟疫情失控，台灣為防堵疫情，昨政府成立跨部會非洲豬瘟中央災害應變中心，並提高違規攜帶疫區肉品入境初犯罰20萬元天價，實施首日就爆2名陸配在桃園機場被查獲帶中國豬肉乾及火腿腸，為挾帶價值僅約台幣110元的肉乾和80元的火腿腸，各遭罰20萬元，兩人聞訊求情：「罰這麼重，太誇張了！」總統蔡英文昨也出面喊話，喊出「守護滷肉飯」籲全民防疫。

自由行 60歲以上30歲以下加碼 國旅補助 每房1500元

政府為刺激國旅市場，觀光暖冬補助再加碼！下月起自由行補助擴及19個縣市，每房最高補助1000元，60歲以上或30歲以下更加碼最高補助1500元。團體旅遊補助則全台適用，每人每日最高補助500元、樂齡族加碼補助至1000元。旅館業者叫好，但網友並不領情，痛批政府不思提升旅遊品質，只亂撒錢救觀光。

聯合報

選後2大政策叫停 政院：明年起爭議政策 先報院才能執行

民進黨在九合一敗選不到一個月內，已連續叫停兩項重大政策。繼暫緩機車強制安裝ABS煞車系統後，原訂民國一○九年全面推動的洗選蛋政策，昨天也宣布暫緩實施。

台灣選後 習近平首次談兩岸：已掌握主導權

中共總書記習近平昨天在「慶祝改革開放四十周年大會」上談及兩岸關係，除重申堅持一個中國原則和九二共識、反對台獨等對台政策基調，並指中共已「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」。這一談話，顯示習時代的對台政策將更著重「主導兩岸關係大局」的作為。

中國時報

小英親上火線 籲防堵非洲豬瘟！全民守護滷肉飯

農委會17日宣布提高自疫區違規攜帶豬肉製品入境裁罰，新罰額昨日第一天上路，桃園機場查獲2件陸配違規攜帶豬肉乾及火腿腸，各開罰20萬元。為防堵非洲豬瘟入侵，蔡英文昨天「迴廊談話」親上火線，並拿出「防疫大作戰，守護滷肉飯」的看板，呼籲全民防疫。

台南、彰化、金門 明年3／16補選立委！國民黨廣徵最強棒 民進黨新主席處女戰

中選會昨公告，台南市第2選區、彰化縣第1選區、金門縣立委補選投票，訂於明年3月16日（周六）舉行。國民黨希望延續九合一大勝氣勢，開始廣泛徵詢「最強棒」；民進黨黨主席將在1月6日補選，因此這3席立委補選提名作業，將成為新任黨主席處女戰。

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