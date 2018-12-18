金門大學楊忠禮紀念館揭幕 蕭萬長專程憶老友

2018-12-18 23:40

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學紀念已故名譽校長、馬來西亞丹斯里拿督斯里楊忠禮博士，今天舉行「楊忠禮紀念館」揭牌儀式，前副總統蕭萬長、馬來西亞、台灣友人等均到場共襄盛舉。

楊忠禮長子丹斯里楊肅斌率領10餘位家人，從馬來西亞搭乘專機與會；他宣布，將再捐出新台幣500萬元，加上去年和明年、後年，每年捐500萬元，4年共提供新台幣2000萬元給金門大學作為學校提升學術發展之用。

50年前派駐馬來西亞時就與楊忠禮熟識的蕭萬長表示，楊忠禮一直是他敬重的成功企業家、慈善家及教育家，是華人之光，也是金門人的驕傲。

蕭萬長說，這麼多年來，楊忠禮一直告訴子孫要懂得飲水思源，楊也與太太分批帶著子孫回到金門尋根之旅。

蕭萬長說，早期在馬來西亞或後來在台北見面時，楊忠禮總是以宏觀的視野，關心兩岸的和平發展，認為兩岸和平才能帶來人民的福祉，這樣的想法讓蕭萬長深有同感，也成為蕭萬長頻頻關心兩岸和平發展的最大後盾。

楊肅斌帶著家人出席，他承襲了父親楊忠禮的謙虛，說明母親因行動不便未克出席，請大家包涵。他感謝金門大學的厚愛，挪出校園寶貴的空間設立楊忠禮紀念館，除了讓家人有機會再次緬懷先父的一生，也讓先父一生奮鬥的事蹟留在最重視、最熱愛的故鄉土地，這是對先父、對楊家無比的恩典。

楊肅斌與金大校長陳建民、立委楊鎮浯等人共同主持楊忠禮紀念館及銅像的揭幕儀式；金大表示，「楊忠禮紀念館」匾額由馬來西亞巴生書法家、祖籍金門大地的吳文正書寫「楊忠禮紀念館」；楊忠禮銅像由旅居台灣的金門官澳子弟楊春森雕塑。

另外，金大為表彰楊忠禮敬祖孝親的傳統倫理，並紀念楊忠禮父親楊清廉早期到南洋開枝散葉，子孫榮歸故里回饋鄉梓的佳話，將圖書館與資訊中心所在大樓冠名為「楊清廉圖資大樓」，一併舉行揭幕。

「丹斯里拿督斯里」是馬來西亞的封銜，楊忠禮2017年10月18日逝世，他生前返回金門家鄉13次；「我以身為金門人為榮」的話言猶在耳，留給金門鄉親無限追思。

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