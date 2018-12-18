高市今年揪出53個違規工地 開罰282萬元

2018-12-18 23:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局加強稽查營建工地空氣污染，今年揪出53個違規工地，總計開罰282萬元，另評選出6個優良工地，其中國家運動訓練中心設有綠色圍籬、沉澱池養魚，令人驚艷。

高市有7000個營建工地，環保局今年1至11月稽查413個工地，查出53個工地違反空污法規定，以工區道路或出入口造成工地揚塵、工地物料堆覆蓋不完全居多，總計開罰282萬元。

環保局更推動95個營建工地，自主管理認養洗掃工區周圍道路，今年洗掃總長度超過27000里，相當於環繞全台29圈，削減粒狀物達383噸，改善工區附近街道揚塵，降低空氣污染。

環保局請來專家評選出6家優良工地，包括民生醫院新建工程、高雄環狀輕軌捷運建設、國家運動訓練中心新建工程、中鋼燒結礦裝修工程、中油特貿二南場址污染整治及集合住宅新建工程。

環保局指出，尤以國訓中心工地推動工區生態多樣化，不但周邊圍籬種植綠色植物，連洗車台的沉澱池也能養魚，創意十足、令人驚豔，又兼顧空污改善。

民生醫院新建工程推動工地設置環境監測系統，隨時掌握最新空品變化，包括PM2.5等監測數據，並在出入口設計車輛分流，避免同一出入口同時進出，以致於造成路面污染等，創新做法受到肯定。

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