七賢國小知名「夫妻樹」 妻樹癌逝夫樹也重病

2018-12-18 22:50

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣七賢國小有2棵正榕，樹齡已逾70年，因2樹相互依偎，被校友稱為「夫妻樹」；但妻樹5年前罹患褐根病死亡，夫樹近期也出現枯萎情況，如同進入加護病房；校方坦言，老樹對學校有不可割捨的情感，盼老樹搶救成功，繼續守護學童；對此，宜蘭縣府表示，老樹病情初判是介殼蟲所致，已緊急噴藥治療，後續還要再觀察。

七賢國小位於員山鄉七賢村，村內共有5棵列管老樹，其中有3棵正榕位於校內，最前排的老樹被校友稱為「榕樹阿公」，左後方則是「阿嬤」，2棵樹枝葉幾乎相連，如同「夫妻」依偎在一起，不離不棄。

2013年時，妻樹無故罹患有「樹癌」之稱的褐根病，校方投入資源搶救仍回天乏術，為避免病菌蔓延，只能忍痛刨根挖土，夫妻樹也僅剩夫樹繼續守護國小學童。

去年底校方發現夫樹枝葉出現枯黃情形，原以為是季節落葉，但今年枯萎情形加重，且葉子呈現捲曲狀，校方憂心是染上褐根病，緊急採樣送驗，經樹醫師鑑定後，研判是介殼蟲作祟。

「很不忍心！」劉建成坦言，2棵夫妻樹在七賢設校時就已存在，預估已有70年以上歷史，妻樹5年前先行離去，令不少校友惋惜，但留下的夫樹近期又染上蟲害，彷彿是不忍妻樹先走。

七賢村再興宮主委江乾福感慨，七賢村民幾乎都是該校畢業，小時候他們在老樹下玩耍、乘涼，樹下有很多回憶在內，如同看著他們畢業、成長，如今得病全村都不捨，希望夫樹搶救成功，繼續守護村內下一代。

縣府樹藝景觀所長官曉菁表示，介殼蟲、毒蛾是樹木常見的害蟲，經噴藥抑制後，正榕枯萎情形已有減緩，但還要觀察一陣子才能確定成效。

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