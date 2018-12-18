南彰化有線電視1家獨大 居民盼明年有新業者競爭

2018-12-18 21:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府有線廣播電視系統費率委員會，日前完成明年有線電視系統經營者收費標準費率比照今年不變，但事實上，北彰化地區由於2家系統業者互搶生意，削價競爭，價格殺到見骨，南彰化1家獨大，費率都維持規定上限的「死豬仔價」收取，不少南彰民眾抱怨「1縣2制」，期待明年南彰會有第2家業者進軍開播競爭。

不過，有不少民眾說，國民黨議長謝典霖家族經營三大有線，新彰數位大老闆輔選國民黨準縣長王惠美有功，與王家互動密切，三者微妙關係影響未來縣政運作和府會關係，新彰數位一旦插旗南彰，市場開放競爭後，三大有線的客戶勢必流失，經營模式就要調整因應，競爭之後會不會因此讓王惠美與謝典霖兩家關係變成對立，值得觀察。

國家通訊傳播委員會（NCC）核發給彰化縣3家有線電視系統業者經營執照，分別是可在北彰化經營的新頻道、可在南彰化經營的三大有線，以及南北彰都能全區經營的新彰數位，新頻道和三大有線是老字號公司，新彰數位開播約3年時間，算是新公司，公司分3期計畫開播，NCC要求新彰數位應在明年6月底前進軍南彰，完成第3期計畫。

NCC公布最新今年第3季3家收視戶數，新頻道9萬8636戶、三大有線8萬4353戶、新彰數位2萬3007戶，新頻道和新彰數位，經營北彰、地緣重疊，新彰數位3年來採低價策略挖走新頻道舊客戶，推出年繳3600元、月平均300元，讓收視戶捨舊愛投新歡，拆機換裝新彰數位，低價果然奏效，逼得新頻道不得不削價跟進，推出多種優惠促銷活動，挽住客戶，業者競爭消費者成了最大受益者。

不少員林市民表示，南彰化目前只有三大有線經營，月費540元，沒有優惠，即使線路舊、訊號差，民眾也無從選擇只能接受。還有溪湖鎮民指出，商場上自由市場理當開放競爭，過度保護業者的下場就是犧牲消費者，NCC都已核准新彰數位經營南彰，很希望新彰數位趕快進軍南彰。

對此，新彰數位公司表示，公司架設第2期光纖纜線工程，未如預期順利，住戶抗議和反對纜線附掛住家牆壁，影響施工時程，第2期時程已有延遲，相對影響第3期開播計畫，公司正向NCC提報計畫展延，依法展延半年，以此推算可以拖到明年年底開播員林市、溪湖鎮。

新彰數位公司指出，公司目前在北彰化區纜線涵蓋率超過NCC規定50％，表明全區經營的執照已經獲得「免死金牌」，未來即使沒有進軍南彰開播，也不會被撤照。

縣府新聞處今公布明年有線電視費，新頻道、三大有線月繳上限皆為540元，新彰數位月繳採分組付費，分為500元、540元、550元、560元共4種，此一費率從2016年起年年相同。

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