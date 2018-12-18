為偏鄉小球員禦寒 鳳山慢跑協會耶誕前溫暖贈衣

2018-12-18 22:57

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣本島最南端的的少棒隊大平國小，雖然資源不如都市球隊，但近年慢慢打出成績，一群熱愛運動的高雄鳳山慢跑協會成員，無意間發現小選手練習沒有防風衣物，特別在耶誕節前送給孩子們選手級帽T，作為耶誕節前驚喜禮物，讓孩子們興奮大叫「衣服好像大聯盟，也太帥了吧！」

「捨不得這些孩子吹冷風練球。」牽線贈衣的恆春醫師李立瑋說，本身也是慢跑愛好者，在恆春半島的秋冬溫度雖不到嚴寒，但高達10級的落山風極強，流汗後吹風很容易感冒，發現小選手僅穿著薄薄的長袖練習，才知道球隊外套厚重，不適合穿著練習。

本身也是高雄鳳山慢跑協會成員的李立瑋，偶然間與協會理事長楊明道等同好聊天提到此事，同樣喜歡各項運動的他們，決定委託球隊教練尤建程設法偷量孩子衣服尺寸，私下製作新款的運動帽T，在耶誕節前給小選手們一個驚喜，也希望幫他們出征諸羅山盃棒球賽時禦寒，在賽事中獲得好成績。

大平國小校長李逸群說，球隊傳承國境之南唯一少棒火炬，雖然資源不如都會區，但獲得屏縣府、鎮公所、中信、核三及校友後援會協助，在球隊基本運作上沒有問題，但小細節確實無法面面俱到，感激慢跑協會對孩子們的愛心，相信小選手會打出佳績回報各界的關懷。

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