新化的記憶 《新化街區宗親聚落與古宅的故事》出版

2018-12-18 23:06

〔記者萬于甄／台南報導〕《新化街區宗親聚落與古宅的故事》一書今正式亮相，該書由文化部、南市府文化局社區營造計畫支持新化區公所完成，內容包含分享兩位在地人主動記錄宗親聚落的過程，歷經約一年時間踏查、耆老訪談，完成王厝等十五個聚落的故事，希望建構新化重要的在地文化記憶。

新化舊稱「大目降」，早年是西拉雅平埔族聚落，隨著工商發達、遷移頻繁，以及老屋改建等因素，街區宗親聚落早已難見同姓群區的景象與發展；為讓新化居民、後代子孫能夠了解自己的家鄉，透過在地文化記憶書寫，將老聚落的故事及特色記錄下來。

新化區長吳金喜表示，根據史料，新化街區宗親聚落源於十六世紀末到十八世紀初，居民從福建省漳州府和泉州府陸續到新化開墾，也逐漸形成聚落，也是現在許多俗稱「厝」的庄頭由來，新化鎮誌也記載目前共有十五個以「厝」為地名的宗親聚落。

吳金喜說，《新化街區宗親聚落與古宅的故事》一書由兩位在地文史工作者曾進發、施進發，利用無數日夜的時間，騎著鐵馬到十五個聚落古宅探勘、訪談記錄，書寫新化人的在地文化記憶及情感。

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