肯定永平小廚神摘金手獎 廠商當伯樂送10萬白松露練菜

2018-12-18 20:52

［記者許倬勛／桃園報導］永平工商參加今年在高雄舉辦的全國高級中等學校技藝競賽商業類項目中，高三學生李子杰、林彩樺，雙雙摘下中餐烹飪、烘焙類比賽金手獎，兩位小神廚實力備受肯定，有廠商毛遂自薦當伯樂，送給校方兩顆價值共10萬的「鑽石」白松露，讓學生們打磨廚藝、研發新菜色。

永平工商餐飲科喜獲「寶物」，師生們埋首書堆、不斷試菜，絞盡腦汁只為鑽研與白松露最搭的口感與滋味，最後定案為五道料理，分別為：「水波蛋綜合生菜佐荷蘭醬」、「蝦子松露慕斯佐松露油醋」、「白花菜濃湯」、「白松露義大利麵」、「法式白松露馬卡龍」。

負責製作前菜到主餐的西餐師傅陳佳菁表示，黑松露的味道濃郁、強烈，氣味組成如蕈菇、蒜頭、蜂蜜、酵母與肉桂的綜合體，而白松露則顯得內斂優雅，帶有乾酪、蜂蜜及蒜香味，只要在食材上稍加點綴就可顯其「尊貴」，很適合佐以法式料理食用；製作馬卡龍的甜點師傅陳采伶則以白松露拌入義式香草奶醬，讓味道層次分明。

李子杰、林彩樺勇奪金手獎，取得保送國立科大資格，兩人謙虛地說，很榮幸受廠商賞識，讓同學們可以嘗試用不易取得的昂貴食材入菜、精進廚藝。

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