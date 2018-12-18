國小旁夾娃娃機店驚見情趣用品 議員籲桃市府設專法管理

2018-12-18 22:28

［記者許倬勛／桃園報導］夾娃娃機風潮方興未艾，街頭巷尾隨處可見，機台內商品深受青少年喜愛，但裡頭竟暗藏春色，桃園市議員舒翠玲接獲民眾陳情，指一間距國小僅50公尺的夾娃娃機店，機台內公然陳列情趣用品、裸露公仔等商品，痛批相關單位放任不肖業者、管理如多頭馬車，漠視學子身心健康，籲市府加強執法及設立專法管理。

這間「色情夾娃娃機店」就在文化國小對街，學生徒步即可抵達，舒翠玲日前接獲家長陳情，指接送孩子行經該店，赫見機台內竟擺設乳膠做的性器官，電動按摩棒、性感成人公仔等，任人夾取不設限，讓人看了臉紅心跳。

除此之外，夾娃娃機台內還擺設彩妝品、包包，但全都是「A貨」，看起來粗制濫造，也未標示製造商名稱、電話、地址、主要成分、材料等，要是發生問題，消費者根本無從查證自保。

舒翠玲質疑，這間夾娃娃機店是在本月12日設立，市府經濟發展局登記屬於「文教／育樂用品零售業」，業種接近一般文具店，因此沒有不得開設在距離學校200公尺範圍的限制，「但試問哪間文具店會賣情趣用品？」。

據現行法規規定，夾娃娃機等同於無人商店，只要機台經中央評鑑後，明示「保證取物價格」、不涉及賭博，就是合理的消費行為，屬於「選物販賣機」。

經發局商業發展科長廖振弘說，機台登記雖由經發局管理，但陳設商品是否涉及成人、情色，須經由社會局、警方認定，一旦認定確為成人用品，即會要求下架，並依「兒童及少年權益保障法」開罰；如有商品仿冒疑慮、未揭露充分資訊，則可依「商品標示法」裁罰。

舒翠玲昨邀集校方、警方及經發局到場會勘，警方認定機台陳列商品有違善良風俗，將34歲張姓業者依妨害風化、兒少法函送桃園地方檢察署偵辦，另將清查轄內機台有無違規情事。

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