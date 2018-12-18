冷氣團影響至週三晨 白天開始回溫舒適好天氣

2018-12-18 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）清晨，受到大陸冷氣團影響，不少地區都創下當地入冬以來最低溫紀錄，其中台北地區測得最低溫僅12.3度；中部以北及東北部地區約12、13度左右。這波冷氣團預計影響到明日（19日）清晨，白天的氣溫開始會逐漸回升，但仍要注意日夜溫差大的狀況。

根據「中央氣象局」預報，19日清晨仍受大陸冷氣團及輻射冷卻效應影響，各地區氣溫一樣偏低，中部以北及東北部地區低溫僅13、14度；南部及花東地區也只有15、16度。但是進入白天以後，冷氣團威力減弱，各地氣溫明顯開始回溫，北部及東半部地區高溫約有24、25度，整體上感受相當舒適；中南部地區則約落在27至29度。

各地都是多雲到晴的好天氣，但日落以後，溫度很快又會下降，請民眾多加注意日夜溫差大，適時增添衣物以免著涼。

另外據「天氣風險公司」表示，明天白天隨著冷氣團減弱，台灣附近風向轉成偏東風到東南風，並帶來較暖的空氣，預計到本週六以前，氣溫會逐日回升，天氣大致晴朗。但週末開始又有另一波東北風增強，加上南方水氣，屆時北部降雨機率增加，且下週三開始冷空氣將會大規模往南移動，各地又會明顯感受到低溫，未來台灣將會是先晴暖後濕冷的狀態。

紫外線方面，明日各地天氣普遍都是多雲到晴，各地紫外線指出都是「中量級」的黃色圖示，僅台東和澎湖兩地達到「高量級」的橘色圖示。

空品方面，根據行政院環保署空氣品質預報資訊指出，明天白天冷氣團減弱的緣故，環境風場變為偏東風，且竹苗至雲林地區受到的影響背風渦流，汙染物逐漸由南往北移動，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。另外雲嘉南及高屏地區位於背風面，風速偏弱，汙染物容易累積於此，達到「紅色警示」等級。

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