外型若「小十三行」 八里頂罟市民活動中心啟用

2018-12-18 21:59

〔記者陳心瑜／新北報導〕座落在八里區八里大道上的頂罟市民活動中心今天啟用，清水模外型宛若一座「小十三行」，成為當地新地標，今天由新北長朱立倫主持啟用儀式。頂罟市民活動中心鄰近八里行政大樓及考古公園，一旁就是觀音山，步行分鐘就能到十三行博物館，啟用後可嘉惠舊城里、頂罟里、埤頭里約1萬4千人。

由於市議員鄭宇恩曾質疑「未完工急著剪綵」，民政局回應，一樓樓梯扶手護欄已經完成，天花板施作防水層，解決漏水問題。

新北市政府民政局長江俊霆說，頂罟市民活動中心總經費2788萬元，2017年7月動工，採低密度地景式建築設計，設置屋頂花園及中島植栽穿越，並配合周邊山海風情與十三行考古文化氣息，採用清水模工法讓建築與環境融合，襯托樸實自然的美學。

頂罟市民活動中心建物分為左、右兩棟，各2層樓約200坪的活動空間，以空中廊道連結，左棟1樓內部採挑高設計，有大舞台可舉辦大型活動；2樓設有韻律教室、多媒體教室等，可舉辦研習課程，也有跑步機等體健器材。

右棟建物則有電梯、廁所和廚房，規劃銀髮俱樂部及社區照顧關懷據點，民眾可由戶外階或搭乘電梯到2樓，沿著廊道走到左棟參加研習課程，或是在廊道中欣賞美景。

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