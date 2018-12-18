口蹄疫21年陰影 養豬業盼齊心防制非洲豬瘟

2018-12-18 20:12

〔中央社〕中華民國養豬協會常務理事林秋桂今天回憶21年前爆發口蹄疫場景說，當時持續撲殺豬隻，惡夢連連，豬價崩跌，經常深夜哭泣。她呼籲旅客別再帶疫區肉品入境，一起防制非洲豬瘟，不要讓養豬戶惡夢重現。

林秋桂接受電話訪問時說，她24歲結婚後，就跟先生攜手協助公公養豬，之後夫妻兩人接手，現在已經是第三代的兒子繼續投入養豬產業，賴此維生。

她說，回想21年前台灣爆發口蹄疫，至今難以抹滅傷痛，現在又聽到人流往返頻繁的中國大陸爆發非洲豬瘟，所有養豬業者壓力都很大、精神緊繃，卻看到旅客在政府罰鍰不斷提高下，還是有人從疫區帶回肉製品，實在百感交集。

林秋桂形容口蹄疫讓台灣養豬產業「一夕瓦解」、「不堪回首」，因為豬價瞬間從交易均價每公斤新台幣50幾元，跌到剩下10幾元；為了防疫，每天持續撲殺豬隻，看到自己都會怕，睡不好覺，必須執行撲殺的防疫人員壓力更大，常在誦經，還有人因此輕生。

她強調，非洲豬瘟對豬隻是100%致死，萬一像口蹄疫一樣傳入爆發，估計會影響近70萬人生計，整體產業損失2000億元以上，對被撲殺的動物很不人道，也將讓防疫人員又被迫經歷一場身心煎熬，百害無一利，呼籲全民千萬不要再以身試法。

她說，兩岸往返頻繁，台灣已經面臨「兵臨城下」危機，回想口蹄疫爆發的一幕幕，實在無法放鬆心情；懇請旅客跟產業界、中央及地方政府一起攜手防疫。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/