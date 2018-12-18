口蹄疫21年陰影 養豬業盼齊心防制非洲豬瘟

2018-12-18 20:12

〔中央社〕中華民國養豬協會常務理事林秋桂今天回憶21年前爆發口蹄疫場景說，當時持續撲殺豬隻，惡夢連連，豬價崩跌，經常深夜哭泣。她呼籲旅客別再帶疫區肉品入境，一起防制非洲豬瘟，不要讓養豬戶惡夢重現。

林秋桂接受電話訪問時說，她24歲結婚後，就跟先生攜手協助公公養豬，之後夫妻兩人接手，現在已經是第三代的兒子繼續投入養豬產業，賴此維生。

她說，回想21年前台灣爆發口蹄疫，至今難以抹滅傷痛，現在又聽到人流往返頻繁的中國大陸爆發非洲豬瘟，所有養豬業者壓力都很大、精神緊繃，卻看到旅客在政府罰鍰不斷提高下，還是有人從疫區帶回肉製品，實在百感交集。

林秋桂形容口蹄疫讓台灣養豬產業「一夕瓦解」、「不堪回首」，因為豬價瞬間從交易均價每公斤新台幣50幾元，跌到剩下10幾元；為了防疫，每天持續撲殺豬隻，看到自己都會怕，睡不好覺，必須執行撲殺的防疫人員壓力更大，常在誦經，還有人因此輕生。

她強調，非洲豬瘟對豬隻是100%致死，萬一像口蹄疫一樣傳入爆發，估計會影響近70萬人生計，整體產業損失2000億元以上，對被撲殺的動物很不人道，也將讓防疫人員又被迫經歷一場身心煎熬，百害無一利，呼籲全民千萬不要再以身試法。

她說，兩岸往返頻繁，台灣已經面臨「兵臨城下」危機，回想口蹄疫爆發的一幕幕，實在無法放鬆心情；懇請旅客跟產業界、中央及地方政府一起攜手防疫。

  • 13日農委會代理主委陳吉仲與全國豬產業及團體宣示全力防堵非洲豬瘟疫情入侵。（記者蔡淑媛攝）

    13日農委會代理主委陳吉仲與全國豬產業及團體宣示全力防堵非洲豬瘟疫情入侵。（記者蔡淑媛攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/