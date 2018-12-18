卡關20年 淡北道路二階環評初審終通過

2018-12-18 19:35

〔記者陳心瑜／新北報導〕卡關將近20年的淡北道路露出曙光！「淡水河北側沿河平面道路」（簡稱淡北道路）第二階段環評案今天在環保署舉行的初審會議中通過，將提送環評大會審查。新北市政府新建工程處規劃「高乘載車道」，回應環評委員於第一次初審會議的質疑，這也是國內首創一般道路配有高乘載車道的設計。

淡水往來台北市幾乎僅靠民權路、中正東路「台2線」一條主幹道，塞車是淡水人多年來的噩夢，新北市政府規劃全長5.45公里的淡北道路，北起新北淡金路與中正東路交叉路口，南迄台北市大度路三段、立德路交會點，紓解車流。全案今年11月23日在環保署二階環評第1次初審會議時未通過，今天進行第2次初審會議。

新北市政府新建工程處主任秘書李仲昀說，今天回應的質疑包括：道路興建的必要、提升公共運輸使用率，以及環保團體對於淡水河口保護計畫、永續海岸整體發展方案和淡水河流域重要濕地等。

在第1次初審會議中，環評委員關心淡海輕軌及未來興建的淡江大橋是否足以取代淡北道路，李仲昀說，根據評估，淡江大橋和淡海輕軌移轉的交通量，僅能分攤24%台2線竹圍路廊的旅次，因此淡北道路有興建必要。

李仲昀解釋，據TRTS-IV（台北都會區整體運輸需求預測模式建立與應用）數據分析，淡水的大眾運輸率必須達到82%，淡北道路才沒有興建需求，但理性上無法達成，因為大眾運輸普及的國家如英國倫敦等城市，最高只能達到50%。

李仲昀指出，淡北道路還是能提升目前小客車駕駛人搭乘公車的意願，由於道路服務水準提高，就能配置公車專用道、人行道、自行車以及轉乘的Youbike站點等，回應環評委員對於「新建道路是鼓勵私人運具」的質疑。

工務局表示，淡北道路可和台北市福國路延伸計畫相輔相成，形成快速路廊，為往來淡水、北投地區的穿越性車流提供更便利直捷的交通，另為避免大度路壅塞，計畫更納入中央北路號誌優化方案，以及重要路口（中央北路及立德路）之立體化工程，可減少20％以上路口停等時間；全新的淡北平面路，亦運用智慧交控系統（CMS標誌），可因應即時路況發揮調節車流量功能。

新工處表示，環保團體特別關心的紅樹林保留區部分，計畫路線已全部迴避，並計畫移除紅樹林保留區內既存人工設施後，再予植生補償增加生態緩衝空間；另避免道路間接影響保留區生態，將設置橋下入滲池、隔音牆、生物廊道等補償措施，預期可有效提升河岸景觀風貌，並維持生物多樣性，更依不同對象擬定具體保護對策，並成立生態監督小組以切實執行各項保護項目。

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