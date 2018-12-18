醫病》園藝師吞藥險噎死 達文西手臂切開沾黏重建咽喉

2018-12-18 22:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕羅姓園藝師因鼻咽癌導致喉部沾黏，曾只是吞顆感冒藥就差點噎死，更難以呼吸，經嘉義長庚醫院以達文西機械手臂進行手術重建咽喉部位，終於可正常呼吸和進食，而南台科技大學主任秘書王慶安則罹患攝護腺癌，經醫師以達文西手臂進行手術切除，並重建尿道，恢復正常生活。

57歲羅姓園藝師因鼻咽癌進行放射線治療導致喉部沾黏，近兩年情形嚴重，吞嚥困難，僅能靠依賴氣切呼吸，且因張口困難，僅兩指腹寬，傳統手術需四指腹寬，無法從嘴部動刀；嘉義長庚醫院耳鼻喉科醫師徐正明說，幸好達文西手臂能伸進狹小部位，切開沾黏部位再重建，讓羅姓園藝師可以正常講話、進食和呼吸。

徐正明說，第四代達文西手臂還可透過隧道方式進行手術，有些手術部位原本會疤痕外露，可改從平時由衣物遮蔽處手術，將機械手臂伸進進行手術，術後疤痕小，讓患者外顯部位不會留疤。

63歲的王慶安10年前曾罹患直腸癌，在嘉義長庚醫院手術治癒，10年後又罹患攝護腺癌，由泌尿科醫師林威宇以達文西手臂進行攝護腺根除性切除手術，透過機械手臂提供精細影像，精準切除攝護腺腫瘤，並保留和勃起功能相關神經，重建膀胱及尿道，王慶安術後隔天就可下床，更驚呼「幾乎不會痛」，一週後出院，也無漏尿副作用。

嘉義長庚醫院院長林志鴻說，今年4月醫院耗資上億元購置第四代達文西機械手臂，至今已有100多例手術，全數成功，患者術後復原良好；外科部部長黃文詩指出，第四代達文西手臂與傳統內視鏡微創手術最大的差別在於機器手臂有7個自由度的動作，接觸器官最前端的手術器械可做270度旋轉，靈活度大增，用在血管、尿道縫合特別方便，且具有影像清晰度、手臂自由度及穩定度等優勢。

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