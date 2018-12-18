勇奪教育部技職之光 碩士生李心主屏科大第1人

2018-12-18 21:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕教育部每年遴選全國技職院校傑出表現、專業競賽等優異師生，頒發「技職之光」獎項，國立屏東科技大學時尚設計與管理系碩士班學生李心主，近年參與各項國際級專業競賽，以2金、2銀、1銅、2佳作與1特別獎佳績，獲得今年第14屆「技職之光」競賽卓越獎，是本屆美容家政類唯一獲獎人，也是屏科大首位獲獎的學生。

李心主高職念表演藝術，大學主修文化事業發展系，直到研究所才踏入美髮美容家政領域，而且發光發熱，相當不容易；他今天（18日）分享得獎心得表示，感謝一路走來遇見許多師長、前輩的栽培與提攜，特別是時尚系主任徐秀如與指導老師謝清秀，帶領他參加國際技能競賽，比賽過程與其他國際選手互相切蹉、學習，讓自己開拓更大視野，調整不足之處，努力自我精進。

屏科大時尚系主任徐秀如表示，學校長年鼓勵學生參與國際性技能競賽，時尚系已展現出豐碩成果，未來希望能以傳承方式，將這份榮譽傳承青出於藍，為學校也為國家爭取更多榮譽再創佳績。

指導老師謝清秀副教授也說，李心主受到肯定的原因在於他勇於追求夢想的強烈企圖心，鎖定目標絕不放棄的精神。

李心主表示，他希望未來有機會接業界的委託工作，並繼續攻讀博士學位，將來想投入教職，傳承自己的經驗，讓更多技職體系的學生，找到發光發熱的舞台。

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