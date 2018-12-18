業者欲在東石鰲鼓設養雞場 居民抗議暫停會勘

2018-12-18 19:50

［記者林宜樟／嘉義報導］許姓畜牧業者申請在嘉義縣東石鄉鰲鼓村設置養雞場，今天原訂由縣政府進行會勘瞭解用地及測量距離，但附近的鰲鼓、港口村村民反對，集結抗議，經縣議員蔡鼎三等民代到場協調後暫停會勘，業者表示會再和地方民眾溝通。

嘉義縣議員蔡鼎三、東石鄉民代表徐明勳、鰲鼓村長李銘春、港口村長當選人丁振管、四股社區發展協會理事長林福田、立委蔡易餘助理曾春長及百餘位鰲鼓、港口村村民今天到位於台61線雲嘉大橋旁的養雞場預定地集結抗議，掛上「我們不要雞舍」、「不要農地蓋雞舍」、「雞屎惡臭污染空氣」等布條。

蔡鼎三表示，居民反映養雞場的雞屎等會造成臭味，廢水等也容易造成污染，表達反對心聲，徐明勳也說，請業者直接撤案，當地居民不歡迎養雞場，鰲鼓村長李銘春說，現在居民理性抗議，但若業者真的要蓋養雞場，當地時有宗教遶境、慶祝神明，若放鞭炮、放煙火時把雞嚇到「挫屎」，居民可不負責。

許姓業者表示，團隊研究如何降低養雞場臭味到不影響環境已多年，申請設置的白肉雞場是屬研究、訓練基地，有信心不影響居民，願意舉辦說明會和地方民眾溝通，積極拜訪說明，也願分享讓養雞場不臭的方法，與地方共榮，但若真無法獲得居民認同，也不會硬要設場。

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