塔塔加踏查千日 灰林鴞打呵欠超逗趣

2018-12-18 19:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近年野生動物出沒頻繁，玉管處派駐遊客中心的研究員印莉敏，在當地踏查超過十年，七年來則是觀察中高海拔的貓頭鷹「灰林鴞」，記錄逾千日，捕捉到灰林鴞打呵欠、育雛等畫面，相當逗趣，玉管處為此集結成「守株待鼠」觀察筆記書，盼讓外界更認識野生動物，並學會尊重生態，在不干擾的情況欣賞鳥類。

印莉敏說，在塔塔加公路、林道踏查都是在黃昏時段，屬於夜行性動物的灰林鴞，在此時正好在半夢半醒間，因此有時還能記錄到灰林鴞打呵欠，相當特別，隨著記錄到的內容愈來愈多，有育雛、飛行，覓食，以及與其他鳥類的互動等，才會集結成書。

在多年觀察下，塔塔加灰林鴞最常在5月至10月出現， 喜性在倒木枯枝上覓食小型哺乳動物，因此她常守在樹下，等待灰林鴞出現，書名才稱作「守株待鼠」。

另外，玉管處今也發表「布農」微電影，邀請住在信義鄉東埔的布農族人擔任主角，以爺孫間的對話，敘述過去布農族依照歲時祭儀生活的傳統，如代表打獵的射耳祭，種植小米的播種祭等，呈現狩獵與耕作的文化內涵。影片連結https://www.youtube.com/watch?v=CIevsZbUzjQ&feature=youtu.be。

玉管處表示，出版書籍是盼讓外界更認識園區的生態與保育，避免不當行為干擾動物，微電影則是呈現園區人文歷史，進一步傳承布農文化。

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