竹市愛心路燈認養 號召宮廟與市民齊點亮「光明路燈」

2018-12-18 21:42

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動路燈認養計畫實施多年，每年路燈認養數約400多盞，目前竹市全部路燈約3萬2000多盞，每年約需4300萬元到4500萬元電費，為吸引市民認養路燈，市府工務處計畫與宮廟合作，鼓勵市民認養宮廟前的路燈，就像點廟宇光明燈般，能夠照耀夜晚回家的人，既可減輕市庫負擔，也能行好事。

市府工務處表示，很多民眾會到廟宇漏夜排隊點光明燈，目的是希望神明護佑，保佑一整年光明似錦，相較於民眾熱衷爭點宮廟內的光明燈，市民對市府推出的光明路燈認養計畫，興趣不高，推行多年來，每年大約僅400多盞路燈被認養，且以公家機關或企業認養居多，市民認養比例很低。

工務處副處長曾嘉文說，每盞光明路燈認養費用是每年1000元，目前竹市3萬2000到3萬5000盞路燈，每年市庫支出的路燈電費為4300萬到4500萬元不等，而路燈認養的收入約40萬元，比例算低，因此每年都會在歲末，鼓勵市民來認養愛心路燈，路燈除夜間能點亮他人，也象徵照亮自己。

曾嘉文說，這幾年市府計畫與宮廟的光明燈結合，鼓勵民眾可認養宮廟附近的路燈，像是竹蓮寺、長和宮、城隍廟及天公壇等知名廟宇，都可供民眾指定認養，市府會掛上認養市民的名字，這也算是另類的點光明燈，尤其認養宮廟前的路燈，既可獲神明護佑，又能照耀他人，是一舉多得好事。

曾嘉文說，這些年來路燈認養比例低，市府決定擴大與宮廟合作，也歡迎宮廟來認養廟前的公用路燈，另只要民眾願意認養，也可優先選擇靠近廟宇或重要道路的路燈，像可指定認養中正路市府前的路燈，或指定住家巷道前的路燈等，市府會貼上認養人姓名的貼紙，象徵愛心路燈照亮大家，有意願認養者，可洽工務處養護科：03-525-7215。

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