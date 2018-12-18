明年台中公告土地現值微漲 地王仍為新光三越

2018-12-18 18:58

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市地價及標準地價評議委員會今日針對明年公告土地現值召開評議會，評議結果除部分新興開發區調漲公告土地現值外，其餘行政區多為持平或微幅上漲，全市公告土地現值平均上漲0.96％，調整後台中公告土地現值占市價百分比為90.30％。

地政局長張治祥表示，公告土地現值為每年調整，做為課徵土地增值稅的依據。評議會評議結果，水湳智慧城及北屯捷運機廠站特區等區段徵收開發區範圍內土地，因近年陸續完工辦理配地等作業，以及部分新興開發區陸續重劃完成，為反映各開發區建設投資挹注，因此適度調漲新興開發區公告土地現值，其餘行政區多為持平或微幅上漲。

其中，台中市地王由西屯區惠國段93地號的新光三越百貨公司蟬聯，2019年公告土地現值未調整，維持每平方公尺68萬元，每坪約224.8萬元；住宅用地最高者則落在台中國家歌劇院周邊第一種新市政專用區，2019年公告土地現值為每平方公尺42.2萬元，每坪約139.5萬元。

張治祥指出，經統計，2019年公告土地現值作業期間，全市買賣登記案件量較去年同期微增1.88％，整體交易量則呈現持平。各行政區中，除北屯區轄內有新興市地重劃區及區段徵收區，公告土地現值微漲3.47％外，其餘行政區經分析實價登錄資訊，市價尚無顯著波動，經台中地價及標準地價評議委員會充分討論後，公告土地現值多為持平或微幅上漲，幅度介於0.05％至1.54％間。

地政局指出，這次公告土地現值調整結果，市府將於完成行政程序後，依規定於明年1月1日辦理公告作業，屆時民眾可利用地政局及各地政事務所網站查詢。

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