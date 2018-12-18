3市遭排除擴大暖冬方案 業者跳腳：變相懲罰好學生

2018-12-18 19:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今宣布擴大國旅暖冬方案，自由行每房最高補助1500元，補助範圍擴及19縣市，排除台北、桃園、新竹市3市，明年元旦起上路，該方案引起被排除的縣市業者不滿。桃園旅宿業者痛斥，觀光局政策是在聯合其它19縣市，打擊表現最好的前3名，以後誰敢帶頭往前衝？還有業者說，根本是在變相懲罰表現好的學生。

交通部觀光局自11月起針對國人旅遊推出宜花東高屏暖冬方案，吸引不少民眾踴躍申請，觀光局今加碼宣布擴大國旅暖冬遊獎勵方案，砸下9.8億元補助擴及全台14個縣市，排除台北、桃園、新竹等3縣市，自由行每房最高補助1000元，另針對60歲以上樂齡族和30歲以下青年最高可補助1500元，預計明年1月1日上路，補助到1月31日止。

桃園市旅館公會理事長陳盈瑞痛批，補助的初衷只是要把國人留在台灣，出發點很好，但怎麼會聯合其它19個縣市去打擊表現認真的前3名？觀光局補助都已經補到這個程度了，根本不差自由行這3個縣市，這樣做是在懲罰優良的業者和地方觀光局處，以後誰敢帶頭往前衝？

陳盈瑞也說，這幾年大環境不好，大家都經營得很辛苦，尤其要維持5成以上住宿率更是不容易，需要經過層層累積和努力，而且住宿率超過5成不代表就有賺錢，很多都還是賠錢，尤其都市型的旅館飯店經營成本更高，至少要到6成才會獲利，用5成這個標準實在太粗糙。

中華民國旅行商業公會全聯會政策發展委員會召集人高洺塗痛批，觀光局根本是在「亂搞一通」，這3縣市住宿率會好是因為有國際觀光客，如今要提振國旅市場，團體補助擴及全台，自由行卻排除台北、桃園、新竹3縣市，根本邏輯不通，讓人感覺是在變相懲罰。

高洺塗表示，許多業者都反映，原先的宜花東高屏暖冬方案到現在都還沒拿到錢，觀光局人力根本無法承載這樣的業務量，業者是否能在農曆年前拿到錢都還是未知數，現在又在操弄補助，難道觀光局除了補助沒有其它招數和觀光策略了嗎？

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