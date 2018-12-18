明年澎湖人搭交通船免費？車管處澄清：僅限離島居民

2018-12-18 18:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣行之有年的離島居民交通船補助方案，近日網路傳出只要是「澎湖籍」都能免費搭乘，澎湖縣政府公共車船管理處緊急出面澄清，免費優惠措施僅限設籍望安、七美兩鄉民眾及年滿65歲以上民眾，尚無全面免費優惠計畫。

車船處表示，澎湖縣政府為照顧離島居民交通權益，2009年起陸續推出多項優惠措施，包括設籍望安、七美居民及設籍澎湖65歲以上長者，免費搭乘馬公-望安-七美固定航線（只收取保險費）、設籍澎湖縣民搭乘交通船優先20分鐘購票、設籍馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉居民於淡季（11月-3月）搭乘馬公-望安-七美固定航班7折優惠。

關於澎湖民眾一律免費搭乘，澎湖縣議會曾提出建議，但縣府考量設籍望安、七美兩鄉的免費乘船優惠實施後，已產生夏季船位一票難求窘境，若再擴大優惠對象至全縣鄉親，勢必加劇供不應求的情形，恐將排擠兩離島鄉鄉親返家的乘船機會，因此已函覆縣議會暫時無法實施，自然也沒有明年起實施的規劃。

根據了解，澎湖實施離島居民每年搭乘交通船免費措施，編列1520萬元，若擴及全縣縣民，經費更為龐大，同時車管處已是年年虧損單位，現已實施澎湖縣民搭乘公車免費優惠，除了船位有限的考量外，對於財政困難的澎湖縣而言，財務負擔也是重要因素。

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