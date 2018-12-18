麋鹿、薑餅人爬上台中歌劇院曲牆！魔幻光影秀過耶誕

2018-12-18 20:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中國家歌劇院曲牆有麋鹿、薑餅人！台中國家歌劇院明天起推出魔幻曲牆光影秀，推出剪紙風格的投影，讓精靈、麋鹿、薑餅人等節慶元素映上歌劇院最具特色的曲牆，搭配音樂的童趣光影秀，陪民眾過奇幻耶誕。

台中國家歌劇院迎接2019年，在大劇院2樓前廳推出的魔幻曲牆光影秀，自19日開放，每日自下午1點開始、每場30分鐘，至2019年1月1日結束，免費開放觀賞，歡迎民眾前來歌劇院，感受不同的耶誕年節氣氛。6樓空中花園另有燈光展則至2019年2月20日結束，展出時間是自每天下午5點30分至閉館。

歌劇院藝術總監邱瑗指出，台中國家歌劇院的特色曲牆上要投影極不易，光影投射後要經過仔細計算，才不會讓影像變形成「哈哈鏡」，這次燈光影像技術團隊克服技術難度，打造出饒富童趣的光影秀，盼讓民眾感受到不同的耶誕氛圍。

邱瑗說，盼將歌劇院打造成民眾隨時能親近的場域，到歌劇院除了看表演外，也能感受到不同的氛圍，耶誕節是分享與團圓的時刻，推出光影秀不為應景，更盼在這樣的時刻，歌劇院扮演讓民眾與親友共創美好回憶的地方，邀請大家呼朋引伴，攜家帶眷，來歌劇院走走。

邱瑗指出，今年的燈光秀雖只有短短兩週，未來在歌劇院設備優化之後，會讓耶誕光影秀成固定活動且時間延，更會不定期在牆面上做燈光秀演出。

大劇院前廳推出的「魔幻曲牆光影秀」，由世大運燈光設計總監車克謙、劇場影像設計徐逸君與音樂設計余奐甫攜手，以具有剪紙風格的投影，呈現忙著準備過節的精靈及可愛動物，搭配節慶意味濃厚的音樂，童趣洋溢，有的場景配合陸續加入的動物、精靈等元素，甚至層層堆疊有20層影像之多。

影像設計徐逸君以歌劇院的圓弧曲線、有如洞穴的空間為設計基礎，透過光影的堆疊與層次，發展出剪紙風格影像，小動物，當然也有薑餅人、聖誕老公公、馴鹿等大家熟悉的聖誕「主角」在曲牆上露臉。

設計團隊表示，曲牆大幅提高了投影的難度，設計圖像時必須精準計算曲牆角度與投影範圍，再調整圖像比例，才能掌握歌劇院的廊道空間，讓影像更加自然地與空間線條及光線接合，營造奇幻的視覺效果。

統籌規劃的車克謙指出，光影秀像沒有固定觀賞順序與情節的繪本，從任何時間點或畫面切入，都可以看到一個完整的世界，觀眾可以坐下來好好欣賞，每一面曲牆都值得仔細「閱讀」。

至於音樂設計余奐甫以不同氛圍的曲調來呼應節慶主題，有泰雅古調「歡樂歌」，描述與家人朋友團圓的熱鬧歡快；也有「A Christmas Wish」、「Joy to the World」等應景的聖誕歌曲，讓人耳目一新。

此外，歌劇院還同步推出「耶誕越夜越美麗微醺．光影．歌劇院」夜間導覽，在19日至25日的晚上7點半夜遊歌劇院；29日觀賞完魔幻曲牆光影秀後，還可參加晚上7點的場導覽「劇場大冒險」，實際感受光影在劇場內與外的不同效果。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/