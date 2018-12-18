這些國家也有豬瘟！ 若攜肉品入境一樣罰20萬起跳

2018-12-18 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕國內近日為了防堵非洲豬瘟傳進台灣，防堵作業如火如荼地進行，對於中國豬肉製品的檢查愈發嚴格，然而，根據根據農委會防檢局官方網站，國際間通報感染非洲豬瘟的國家共有47國，若民眾從這些國家攜帶肉製品回台，都會依新修訂的條例，開罰20萬元。

根據農委會防檢局表示，依照動物傳染病防治條例第45條之1修正案，旅客如3年內有發生非洲豬瘟國家違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第一次罰鍰為20萬元，第2次以上違規直接開罰100萬元。

而發生非洲豬瘟的國家，除了中國之外其實還有其他46個國家，遍布歐、非、亞3洲。

歐洲遭感染的國家有17國，包括：亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、捷克、愛沙尼亞、喬治亞、匈牙利、義大利（限薩丁尼亞島）、拉脫維亞、立陶宛、摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、烏克蘭、保加利亞、比利時。

非洲遭感染的國家有29國：安哥拉、貝南、布吉納法索、蒲隆地、維德角、喀麥隆、中非、查德、剛果民主共和國、剛果共和國、象牙海岸、迦納、幾內亞比索、肯亞、馬達加斯加、馬拉威、馬利、模里西斯、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、盧安達、塞內加爾、南非、坦尚尼亞、多哥、烏干達、尚比亞、辛巴威。

亞洲遭感染的疫區只有1國：中國。

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