浪漫台三線 「山守現」品牌助中苗青農行銷

2018-12-18 20:28

〔記者張菁雅／台中報導〕農委會水保局台中分局輔導台中、苗栗農村社區發展產業，以台三線周邊社區為主要對象，成立「山守現」共同品牌，目前已開發出100多項商品，今日在台中市舉行成果發表會，邀請青農現身說法，希望民眾以實際行動支持在地農業，進而讓更多青年返鄉從事農業。

水保局台中分局分局長簡俊發表示，這1年來，該分局藉由不同計畫，協助整合中苗地區青年農民與農村社區，在技術、教育、合作、行銷及遊程上創新，並成立「山守現」品牌，進行共同行銷，明年將擴大今年成果，以「推動台三線的地方創生」為主題，從產地到餐桌，延伸出更多食宿賞玩購的農村深度體驗，希望能提高「山守現」品牌營收。

目前「山守現」品牌已有100多項產品，包括蜜香紅茶、薑黃麵、柿葉茶、無毒米、老菜脯等，產品均通過檢驗，9月起推出4款禮盒，價位從399元至850元，春節前還會推出多款禮盒，希望藉此開發送禮市場。

另外，在豐原公老坪經營觀光果園的陸冠全是第三代果農，他把橘子汁做成軟糖、果凍，把柿葉製茶，多角化開發商品。他表示，傳統農業已無法生存，必須發展特色，例如可朝有機農業、精緻農業或休閒農業發展。

來自苗栗大湖的張書榕與多位青農成立「甜點製才所」，她表示，餐桌是推廣農村的平台，因此她會以當季、在地食材及青農生產的農產品設計料理與甜點，並加以精緻化，讓消費者在不同季節能吃到各式在地料理。

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