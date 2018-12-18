外籍旅客若帶疫區肉入境 將追討罰鍰10年

2018-12-18 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情不斷升高，國內不斷發生國人和中國旅客攜帶豬肉製品來台，為防範疫情入侵，農委會宣布從今（18）日起，如民眾攜帶非洲豬瘟疫區的肉品入境，裁罰金額將從20萬元起跳；至於違規的中國旅客及其他外籍人士，則請陸委會、外館追討罰鍰10年，萬一拒繳，是否拒入境待研議。

據《中央社》報導，農委會副主任黃金城表示，針對違反動物傳染病防治條例的台灣人、外配（以中國、越南配偶最大宗），以及在台工作外籍人士，政府都能追討得到罰鍰；若是短期來台的外籍旅客，在違規後又未繳罰鍰，則會透過外館、陸委會追討10年。黃金城也提到，如果外籍旅客堅持拒繳，下次來台是否拒入境，相關法規仍要再做進一步研議。

報導指出，繳交罰鍰包括「現場刷卡」或「申請分期付款」2種方式，由防檢局接收再繳給國庫；至於在台工作外籍人士如拒繳，可以直接扣薪水。

分期付款方面，一個月一期，罰鍰1萬元以上、未達5萬元，最多可分5期；罰鍰5萬元以上、未達10萬元，最多可分10期；罰鍰10萬元以上、未達30萬元，最多可分20期；罰鍰30萬元以上，最多可分30期；若遭裁罰，會有一個月訴願期，期限到了之後就會催繳。

據了解，今（18）日有何姓中國籍配偶攜帶15片豬肉乾，以及另一名陳姓中國籍配偶攜帶火腿腸入境，2人皆遭海關查獲，各被依動物傳染病防治條例裁罰20萬元。

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