用愛接力送禮 天使樹募1700名家扶兒耶誕禮物 不到1個月達成

2018-12-18 19:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕耶誕節夕，南台中家扶中心與台中金典酒店共同舉行天使樹耶誕禮物，邁入第19年，今年募集1700份禮物，在各界善心人士的支持下不到一個月就完成，為家扶孩子圓夢，今天舉辦捐贈典禮，孩子們收到禮物個個笑容滿溢。

在台中發展學園早療的2歲小松，出生時缺氧導致腦性麻痺，媽媽為小松許下耶誕心願能獲得瑜伽墊，今天由南台中家扶扶幼主委謝勝騏手中接下禮物，母子倆都笑了，媽媽說，小松全身肌肉僵硬，需要常做伸展運動讓肌肉放鬆，有了瑜伽墊能讓小松也方便在家進行居家療育訓練。

除了小松，出生時因腦膜炎引起水腦的7歲小云，左腦損傷有認知和肢體障礙，還在復健中，也完成耶誕心願獲得方塊積木，由金典酒店總經理陳月鳳認捐方塊積木送給小云。

儀式中也有隱藏版耶誕禮物，有企業加碼贈送150份耶誕禮，希望讓沒有寫到心願卡的兒童也能開心度過耶誕節，巧扮耶誕老人切蛋糕、發糖果，並捐出10萬元扶幼捐款；也有燒肉集團響應天使樹活動，店內顧客認捐天使樹禮物，也提供有需求的扶助家庭大型禮物，例如床墊、書桌椅、電視、洗衣機、電子鍋等。

南台中家扶中心主任洪健胤說，民眾響應天使樹送耶誕禮，讓全台13處家扶中心所幫助的弱勢小朋友完成耶誕心願，其中包括資源較缺乏的馬祖、金門家扶中心的孩童都圓夢；謝勝騏表示，不到一個月時間千份禮物募集成功，是多麼不簡單，顯見社會上處處充滿溫情「年年用愛接力！」

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