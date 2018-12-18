醫病》8旬男肝癌末期喘吁吁 標靶真光刀助腫瘤縮25％

2018-12-18 17:33

〔記者陳建志／台中報導〕一名80歲唐姓老翁是C肝患者，且定期回診追蹤，但近來常覺得喘，就醫檢查才發現竟已是肝癌末期，除肝臟有15公分腫瘤，就連右心房也長了4公分腫瘤，隨時有猝死風險，醫師評估後，建議採標靶真光刀治療6週，讓心房腫瘤縮小25％，大幅改善氣喘吁吁的情形，讓他不用再每天提心吊膽。

亞大醫院放射腫瘤科主任王博民今天表示，這名患者有C肝病史，過去每半年定期接受超音波追蹤檢查，近來稍微活動就覺得喘，到院檢查赫然發現肝臟長了15公分大的腫瘤，就連右心房也出現4公分的腫瘤。

王博民表示，考量患者年事已高，且腫瘤已大到塞住右心房，評估後建議採標靶真光刀治療，透過立體定位放射治療殺死癌細胞，經6週療程，輔以肝癌標靶藥物治療，讓心房腫瘤縮小25％，氣喘吁吁的症狀大幅改善。

王博民表示，惡性重大的肝癌腫瘤每40天就會長大1倍，建議有C肝病史的民眾，應每3個月就回診接受超音波及抽血檢查，並說如患者的肝腫瘤長到15公分大，且延伸到右心房也長出腫瘤，大多數的患者恐已肝衰竭，所幸患者因多年來保持運動習慣，才能保有較佳的體力和免疫力。

王博民指出，肝腫瘤生長過程會層層堆積，所產生的「癌栓」約有1%至3%的機率，會脫落沿著血管流動跑到右心房，侵襲血管和淋巴系統，因此肝癌末期患者為右心房或下腔靜脈血管阻塞的高風險族群，一旦癌栓打入肺動脈，容易出現急性呼吸窘迫或衰竭、休克、昏迷，嚴重更可能猝死。

王博民並提醒民眾，因標靶真光刀在多數情況下，能在短時間內見到成效，許多患者在身體好轉後，就開始提重物、爬山，導致不久後症狀復發，因此建議肝癌患者治療狀況穩定後，6個月內儘量不要從事出力的工作，運動則改以散步的方式，才能避免肺梗塞或腦梗塞。

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