高雄長庚邀MoMo家族 歡慶耶誕節

2018-12-18 21:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚醫院今提前慶祝耶誕節，邀MoMo家族的大樹哥哥、櫻花姐姐與醫護人員到病房與病童互道平安快樂，兒童醫院大廳也布置4.5公尺高的耶誕樹，一位正接受化學治療的小病童參加活動後靦腆的說：「這是我度過最棒的耶誕節！」

高雄長庚兒童醫院今下午舉辦耶誕節慶祝活動，高雄長庚院長王植熙、兒童內科部主任陳志誠，與MoMo家族的大樹哥哥、櫻花姐姐一起為病童帶來耶誕佳音，活動也邀請高雄市一哩路關懷協會演唱耶誕歌曲。

也是基督徒的陳志誠醫師，特別重視耶誕節慶，把兒科病房佈置得像耶誕PARTY般，在兒童醫院大廳也有一棵高達4.5公尺高的耶誕樹，為冰冷的醫院增添許多溫馨氣息。

MoMo家族的哥哥姊姊今年萬聖節時也曾到高雄長庚探視過小朋友，見到病童堅強的笑容而深受感動，心疼病童對抗病魔的辛苦，今天帶來精彩的表演，更到病房為無法參加活動的病童加油打氣！

住院的孩童們看到電視裡的大樹哥哥和櫻花姐姐，也都展現燦爛的笑容，並和哥哥姊姊們開心的互動，提前度過難忘的耶誕節。

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