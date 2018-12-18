台中海線首座運動公園「港區運動公園」 跨年前夕開幕

2018-12-18 19:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市海線地區50萬人口，長期欠缺公共運動資源，市府規劃3座運動公園，包括清水運動公園升級為國民運動中心及大甲運動公園籌劃中；至於沙鹿區「港區運動公園」已完工，21日起試營運，跨年前夕正式開幕，也是海線地區首座運動公園。

運動局指出，雖是運動公園，但含4層樓體育場館建築及戶外競技溜冰場，將以類國民運動中心的模式提供服務。

台中市政府在海線地區打造第一座社區型運動場館「港區運動公園」，今日由運動局與營運廠商簽署委外營運管理契約，訂21日至27日試營運，期間每日上午9點至下午8點開放民眾免費入館，30日跨年前夕正式開幕。

運動局長王慶堂指出，市府原在海線地區規劃3座運動公園，其中清水運動公園今年升級為「清水國民運動中心」，目前進行規劃設計，預計後年動工；另大甲運動公園也規劃設計中。

王慶堂說，至於沙鹿區的「港區運動公園」是海線第1座社區型運動場館，共有4層樓，並依據「促進民間參與公共建設法」注入民間資源，規劃有體適能健身中心、韻律教室、羽球場、桌球場、戶外溜冰場等專業運動設施，提供市民運動服務。

台中市議員楊典忠到場見證盛事，他指出，海線地區從大安到龍井有50萬人口，卻沒有一座像樣的運動公園或運動中心，目前規劃中的3座運動公園或國民中心，只有港區運動公園去年完工，一度傳出空調設備不足，向市長爭取經費後，終於趕在今年底完工順利招商，海線民眾終於盼到第一座運動公園啟用；盼清水運動中心早日開工，給清水人一座公立游泳池。

運動局表示，港區運動公園工程總預算約2億元，基地位於沙鹿區自強路，除了設置各項運動設施，未來港區運動公園也將陸續開辦運動研習課程、公益課程、健康講座、體育競賽等活動，讓市民開心運動。

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