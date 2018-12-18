各國爭相投入再生醫療 民團籲加速通過專法促發展

2018-12-18 21:11

〔記者林惠琴／台北報導〕再生醫療是新一波醫療革命，而台灣發展進入關鍵時期，衛福部醫事司今年9月已通過相關特管辦法，食藥署也完成「再生醫療製劑管理條例」草案，但仍在立法院審議中，台灣醫界聯盟呼籲應該加速審查通過，讓台灣成為繼日本之後，第二個有專門法規管理再生醫療技術與產品的國家，以促進發展。

為了與各先進國家交流再生醫療政策與產業進展，台灣醫界聯盟受衛福部委託在今日舉辦「再生醫學全球趨勢國際論壇」，邀請英、美、日、韓專家前來分享經驗。

台灣醫界聯盟執行長林世嘉表示，日本很多大企業，例如日立製作所、川崎重工、富士軟片等都投入再生醫療產業，2012年日本再生醫療產值約美元9000萬元，預估2020年可達9.5億元，2030年更上看100億元，全球市場也是急速成長，估計2020年約100億元、2030年上升至1200億元。

林世嘉提及，日本積極推動再生醫療產官學合作，政府一年就投入1266億日圓，辦理單一窗口經辦研究費、自基礎研究至實用化的流程管理、統一研究經費的使用，以及研究題材的評估等。另外，英國政府也投入超過6000萬英鎊投資英國細胞與基因治療製造中心，並於今年4月正式揭牌，顯然再生醫療均為各國致力發展的重點項目之一。

林世嘉認為，若台灣可以把握機會，將既有的專長在再生醫療領域延伸發展，再生醫療產業有機會形成台灣「第二個半導體產業」，為企業找到新商機，因此呼籲立法院應該盡快審查通過相關法案，讓台灣成為繼日本之後，第二個有專門法規管理再生醫療技術與產品的國家，加速產業推展。

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