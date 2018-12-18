有口吃的身心障礙者參與「職場體驗」 被相中變正職

2018-12-18 19:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕身心障礙者就業不易，有口吃的身心障礙者阿修，因沒有自信加上表達不佳，在庇護工場培訓一待就是10年，空有一手烘焙技藝，卻無法上職場展才，日前參與台中市勞工局的「職場體驗」，阿修主動積極「惦惦做」獲肯定，獲業者相中，已順利轉任正職，成為快樂職場人。

台中市勞工局長黃荷婷指出，為輔導身心障礙者就業，台中首創「職場體驗」營隊，透過實際到職場體驗與操作，加強身心障礙者對各職類的認知。

今年，勞工局與烘培等18種業別的公司行號合作，共提供184人次身障者職場體驗，有人到洗滌廠實習，有人動手烘焙麵包，還有人客串一日店長賣生鮮，多元化的職場體驗，有助於適才適性投入職場外，也有人順利為自已爭取到留用機會。

畢業於特教學校的阿修，除有中度智能障礙外，因口吃影響人際關係，造成阿修退縮缺乏自信，謀職不易，10年前進入伊甸烘焙庇護工場學一技之長，伊甸就服員張筑涵指出，初期即使就服員反覆示範教導，他連製程簡單的烤焙工作都難勝任。

幸好阿修聽話順從，做不好的，要他反覆練習，他都會認命「惦惦做」，10年來阿修練就一手好功夫，烘焙品質與產能都超標準，工場審核認為阿修「已經準備好了」，可以進入職場。

但庇護工場環境與一般職場環境終究不同，勞工局及就服員張筑涵為了讓阿修多一份準備，爭取與「日商美濃屋」合作職場體驗，在職場「體驗」3天時間中，體驗職場的老董小森清孝在旁觀察，發現阿修操作米果品管很順手，且體力好，可以勝任不少工作。

加上阿修專注於工作的態度令人感動，「欽點」他成正職員工，成為該公司第一名身心障礙員工。

順利轉銜職場的阿修半年來樂在工作，表現也讓雇主大表滿意，直說，相信阿修是對的。

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