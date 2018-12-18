台中州廳站動漫候車亭亮相！融入大富翁遊戲元素

2018-12-18 17:04

〔記者張菁雅／台中報導〕繼台灣大道上「忠明國小站」出現台中首座動漫彩繪公車站之後，民權路上「台中州廳站」的動漫公車候車亭今日正式亮相，是台中市政府邀請在地漫畫家心融和RANDA，以「台中逐跡，留下足跡」為設計理念，畫出台中各大景點古蹟及美食，並融入大富翁遊戲的元素，設計5個擬人化的知名景點，可愛又吸睛。

市府新聞局去年底邀請新銳漫畫家Hom，在忠明國小前的優化公車站體彩繪，成為台中市第一座彩繪公車站，更是全台最大的彩繪站體。新聞局今年進一步與台中市漫畫從業人員職業工會合作，邀請漫畫家心融和RANDA，在台中州廳前的候車亭彩繪。

心融表示，她從花蓮來台中10年，在台中念大學、學漫畫、找工作，許多踏過的足跡串連成一段段的回憶，希望大家搭乘公車時，就像是玩大富翁遊戲，「下一格機會命運，下一站緣分際遇」，可以在台中找到與自己共鳴的地方。

RANDA則說，這次特別設計以台中的著名景點，包括台中州廳、摩天輪、逢甲夜市、歌劇院、勤美綠園道等，透過擬人化方式創造虛擬角色，盼進一步推動觀光與動漫發展。

新聞局表示，台中在地創作者豐沛且具才能與潛力，盼透過將漫畫角色融入公共空間，提供在地漫畫家創作舞台，為城市再添新的拍照打卡熱點。

新聞局也說，市府除持續推動台中動漫產業發展，扶植在地漫畫家，也與文化部合作在水湳智慧城的中台灣電影中心，共同打造國家級漫畫博物館，並規劃第四市場漫畫插畫家進駐計畫，全力培育人才與扶植產業，進一步提升台灣漫畫產業能量。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/