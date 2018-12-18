桃機拚智慧化！明啟用26座自助托運 明年增14座自動通關

2018-12-18 17:17

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園機場旅運量節節攀升，預估今年突破4600萬大關，現有航廈已嚴重超載，第三航廈完工啟用前，桃園機場智慧化成為施政重點。交通部今天表示，明年將新增14座自動查驗系統，出入境時間減少73％，將從目前45秒縮短為12秒。

交通部航政司長陳進生表示，因應桃機旅運量持續成長，除了第三航廈等重大建設，也要求桃機更自動化、智慧化、資訊化，主要措施包括證照查驗系統自動化、自助行李託運、擴大預辦登機服務、停車管理智慧化等，並以科技化、品牌化經營理念提升競爭力。

他指出，明年將再補助移民署約4400萬元，於第一、第二航廈增設14座自動查驗系統，加上現有15座，證照查驗作業時間可望大幅減少73％，從目前45秒縮短為12秒。根據統計，目前國人約有5成使用自動通關。

陳進生也說，第二航廈3樓出境大廳增設26座自助行李托運櫃台明天正式啟用，期待達到每天處理6000件行李的目標。根據統計，自助托運縮短約63％時間，由平均3至5分鐘縮短為1至2分鐘，有效減少人工服務負荷，預期消化30％行李量，未來第三航廈也將建置。

另外，機場捷運A1站預辦登機服務也將持續擴大辦理，目前已有華航、華信、長榮、立榮、國泰、港龍、AirAsia等7家航空公司加入，桃機公司透露，明年可望加入的新夥伴為海南航空、香港航空，正在洽談中。

陳進生指出，今年1月起協調各部會，就通關人力、作業、設施全面改善，已增加214名保全人力協助安檢、尖峰時間全數開啟安檢線與證照查驗櫃台、要求落實關鍵績效指標，目前尖峰時段安檢等候時間已縮短至10分鐘內，國人與外國人等候不超過5分鐘、25分鐘。

此外，為於桃機內部提供旅客「世界級」體驗，桃機公司已規劃明年6月試辦藍芽微定位系統服務，根據旅客所在位置不同，即時透過旅客攜帶智慧行動裝置提供導覽、導航、導購、導流、導資等所需服務資訊。

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