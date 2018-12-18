義守大學師生用原民野菜 囊括2018世界名廚錦標賽5金牌

2018-12-18 18:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕義守大學原民學院老師謝秉翰帶領3名學生，挑戰馬來西亞「2018世界名廚錦標賽」，以原住民野菜當食材，用小米酒、洛神蜜調味，作品中巧妙融合原民文化，一舉囊括5面金牌。

魯凱族謝秉翰在義守大學原民學院執教，邀集該校修習團體膳食實務的3名阿美族學生田宜蒨、洪煒棨、李怡瑄參賽，他挑選手的前提就是要對原民文化及料理有興趣。

謝秉翰從小在自家小吃店幫忙，培養出對料理的興趣，在花蓮台灣觀光學院攻讀研究所時，喚醒他對原民文化的憧憬與研究熱情，2011年首度在原住民美食創意競賽參賽，之後40餘場國內外賽事穿金戴銀，都以原民文化及食材為素材，希望有朝能走上國際舞台。

他說，為了呈現原汁原味的原民料理，經常走訪部落耆老，訝異許多山間植物都是老一輩常吃的野菜，各部落也有不同料理方式，相同的是都沒有噴灑農藥，相當養生。

有別於其他國家選手的精緻美食，謝秉翰團隊設計「五彩琉璃蝦」、「原鄉野味素鮮鬆」、「野味滷牛腱」、「原鄉八寶盅」、「江東鑲豆腐」，分別融入原民特有的刺蔥、馬告、枸杞葉、芝麻葉、小米酒、洛神蜜等元素，擄獲評審的味蕾。

「五彩琉璃蝦」刻意在食材雕上原民圖騰，用五色蔬果呈現琉璃色澤，再以小米酒、甜酒釀佐味；他也把洛神蜜和餡料，放進簍空的「江東鑲豆腐」，讓酸甜滋味在舌尖綻放，展現做菜初衷。

謝秉翰個人奪下中式動態及靜態組雙金，3位學生則各獲一面中式靜態組金牌，成了全場大贏家。

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