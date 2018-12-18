健康存摺下載破百萬 明年擬增眷屬健康管理功能

2018-12-18 17:39

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署2014年9月推出健康存摺至今，登錄人數正式突破100萬大關，以31至50歲、女性，來自台中市、新北市、高雄市、桃園市、台北市的民眾較多，並已於12月新增兒童預防接種時間提醒與醫學影像查閱檢視功能，明年更擬納入自費健檢資料、眷屬健康管理等新功能。

健康存摺可查詢個人最近3年就醫相關資料，並有「貼心叮嚀」的功能，提供各項就醫、洗牙、四癌篩檢、預防保健與慢性病連續處方箋領藥服務的提醒，並可自行記錄血壓、血糖與自費預防接種等資料，打造個人專屬健康資料庫。

為了鼓勵民眾使用，健保署於今年8月1日起舉辦抽獎活動，只要在今年1月起登入健康存摺1次以上的本國民眾，均可參加抽獎，共計有72名幸運兒得獎，獲得最大獎、價值1萬7千元ASUS「孔劉機」的是家住宜蘭縣的80歲林姓阿嬤，今日特別北上領獎。

民眾於記者會中分享使用健康存摺的經驗，有人提及家中長者需要長期領取慢性病連續處方箋藥品，曾經忘記領藥導致處方箋過期，因此下載健康存摺；有人忘記過去曾生過什麼病，進而下載健康存摺，可隨時查詢近3年就醫紀錄，讚許真的很方便。

健保署長李伯璋表示，健康存摺已於12月新增兒童預防接種時間提醒，以及X光、超音波、電腦斷層、核磁共振等醫學影像查閱檢視功能，明年更擬納入自費健檢資料、眷屬健康管理等新功能，讓民眾更可以為自己與家人的健康把關。

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