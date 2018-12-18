泰安落羽松秘境 水漾森林浪漫

2018-12-18 18:29

〔記者張軒哲／台中報導〕近日氣溫驟降，台中市后里泰安社區人氣景點落羽松本週逐漸變色、由綠轉黃，吸引參觀花博遊客順道遊，穿梭在繽紛林木之間拍照，寧靜村落湧入人潮。預估到月底才會逐漸轉為橘紅色，今年地主增加水池庭園造景，讓腹地不大的落羽松林，呈現水漾森林之美。

冬季的泰安農村是屬於落羽松與櫻花的季節，在櫻花綻放之前，落羽松換上冬裝，綠葉轉成褐色與紅色，與如鏡池水、藍天白雲，構成浪漫風情畫，呈現冬日蕭瑟氣息。

泰安國小旁落羽松坐落大安溪畔一處農田之間，宛如曠野森林，今年地主用心造景，多了一池幽靜水漾森林，面積不算大，置身其中，浪漫的氛圍吸引情侶造訪，甚至有新人拍婚紗，本週更有賞花博的遊覽車團客到訪，讓寧靜農村多了觀光客。

來自豐原市陳姓民眾指出，每年都會到泰安社區賞落羽松跟櫻花，今年泰安落羽松多了水中造景，更添詩意，也呼籲遊客要有公德心，不要亂丟垃圾。

大甲警分局泰安派出所指出，泰安社區是中部落羽松秘境之一，每年歲末遊客漸增，近期每天都有遊覽車停放派出所停車場，遊客車輛也可免費停放，派出所也有公廁，遊客可以多加利用。

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