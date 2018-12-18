下一波冷空氣這時來！ 賈新興：恐是冬季最後一波

2018-12-18 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕強冷空氣及輻射冷卻作用發威，今天清晨各地紛紛創下入冬新低溫紀錄，氣象專家 賈新興表示，預計將於本月耶誕節前後的那波強冷空氣，可能會是今年冬季最後一波了。

賈新興在臉書分享最新圖表，並以「東亞冬季風指標告訴你還有冷空氣嗎」為題，分析這個冬天未來還有幾波強冷空氣。這份圖表乍看之下雖然有些難懂，但若根據他過往的解釋，當東亞冬季風指標偏強，高出黑色的虛線方框時，表示大陸冷高壓偏強，比較容易南下影響台灣。

以此原理分析最新的圖表，則可看出今年耶誕節（12月25日）前後將很有可能再有一波強冷空氣南下，但接下來到1月下旬的東亞冬季風指標均偏弱，代表北方大陸冷高壓南下影響台灣的機率較低，賈新興對此也下結論指出，下一次冷空氣有可能就是這個冬季最後一次了。

對此，網友們紛紛留言表示「可能最後一次了」、「這樣根本沒有冬天的感覺啊，嗚嗚」、「今年真的超暖」、「冬天就這樣要結束了嗎？」、「冬天不是剛開始...」、「不要太冷也好，有些人才不會因為過冷身體不適」。

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