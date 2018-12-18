醫訊》在家愛滋自我篩檢 可上網訂貨超商取貨

2018-12-18 16:15

〔記者林惠琴／台北報導〕為了強化愛滋篩檢，衛福部疾管署去年「在家愛滋自我篩檢計畫」新增超商取貨服務，成效良好，宣布今年試劑數量再加碼，由去年近2萬支擴增為約8萬支，民眾可上網預訂唾液試劑、超商取貨後回家篩檢，明年12月25日前登錄檢驗結果、可匿名，更可領回200元試劑費。

關於「在家愛滋自我篩檢計畫」詳細訊息可至疾管署網站專區查詢，若於明年12月25日前登錄檢驗結果、可匿名，更可領回200元試劑費。

疾管署慢性傳染病組長黃彥芳表示，去年辦理「在家愛滋自我篩檢計畫」執行期間共發出近2萬支試劑，民眾上網登錄篩檢結果陽性率為1%，並有3成民眾為首次接受愛滋篩檢，該計畫受到廣大迴響。

疾管署副署長莊人祥指出，今年共準備約8萬支唾液、血液試劑，其中，唾液試劑可上網預訂，再到鄰近的全家、OK或萊爾富等超商，支付200元試劑費與45元物流費，即可取得回家篩檢，包裝外觀不會有任何關於試劑的標記、文字。

另外，透過21縣市衛生局（除嘉義市衛生局外）及大台北同學會、彩虹酷兒健康文化中心、風城部屋、台中基地、陽光酷兒中心等5家民間團體所設的401個定點與19台自動服務機也可取得唾液或血液試劑。

疾管署防疫醫師黃士澤強調，考量存在空窗期，建議可於風險行為發生後3個月再檢驗，而唾液或血液篩檢準確度差不多，如何選擇可視個人偏好而定。若篩檢結果呈陽性反應，可前往「愛滋病指定醫事機構」進一步確認檢驗；篩檢結果為陰性，代表目前尚未被感染，但仍建議持續定期篩檢。

台大醫院金山分院內科醫師林冠吟說明，一般來說，舉凡有性行為者，應該至少篩檢1次；持續有無套性行為者，每年至少篩檢1次；若持續有與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等感染風險行為，則是每3至6個月篩檢1次。

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