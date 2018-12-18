轉貼《誰摔死了李新？》遭網友酸 館長不爽回嗆了

2018-12-18 18:35

〔即時新聞／綜合報導〕近日《誰摔死了李新》影片在網路上引發熱議，遭片中指控為事件關鍵人物的國民黨前立委羅淑蕾則發聲明揚言提告，但仍有網友認為案情不單純，希望媒體多加報導，綠委陳瑩也鼓勵網友轉發，卻遭片中指涉的要角致電關切。而「館長」陳之漢日前也在臉書轉貼該影片，但貼文事後卻無故消失遭網友酸言，他則反嗆「別用道德綁架我，只會讓我覺得噁心！」

「館長」本月10日在臉書分享《誰摔死了李新》影片，並表示「聽說分享這影片會被告，還會被歡樂送，看完這影片符合一句名言『有關係就沒關係，沒關係你就有關係』」並說自己分享影片只是想知道真相，「請台灣法律給人民一個真相！」但文章在PO出後2小時突然消失，掀起網友熱議，還有人質疑館長是否遭人施壓。

事後館長開直播回應此事，表示PO文後沒多久就接到羅淑蕾電話，對方願意跟他一起直播，把事情的來龍去脈講清楚，「我在喬直播把事情公諸於世，你說我被施壓？」但被粉絲勸阻希望他不要捲入這件事，最後他也決定取消和羅淑蕾見面。

館長昨（17日）晚不滿PO文，原來有網友留言酸他，「廢文越來越多了，是在刻意淡化羅淑蕾的事嘛？」讓他不滿回嗆「我問一下，沒人敢po我也po了，羅淑蕾說要當面解釋，開直播也可以，大家說不想看別接，所以我是應該的是嗎？所以我領國家多少錢？我是法官嗎？檢察官嗎？立委？議員？警察？別用道德綁架，只會讓我覺得噁心」。

粉絲則留言力挺館長，「不是你的責任，你已經很熱心了，何必理那些沒做任何事，只想用高標準評價別人的人」、「阿館問我們，我們說不想看，錯了嗎」、「這種人看久了真的反感」、「千萬別跟屁孩認真 因為他們就只會用嘴巴放屁」。

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