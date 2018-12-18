網路自學看國外影片 熱音社貝斯手多益考900分

2018-12-18 16:11

〔記者張軒哲／台中報導〕網路自學多益也能考高分！弘光科大應英系大三學生莊傳皓為熱音社的貝斯手，為了擔任教學助理報考多益測驗，成績高達900分。他坦言，考前並沒有特別準備，可能因為喜歡音樂、車子，看國外影片網路自學，從中提升了英文能力，「語言要上手一定要有興趣」，現在也努力學日文，希望畢業後能靠語文能力找到好工作。

莊傳皓說，國小學英文奠定基礎，從國中起自己的英文程度便比班上同學好，不過，卻不太愛念書，也沒多花心思在英文上，反而喜歡打電動，會三更半夜偷偷的打，由於當時家中硬體設備不好，無法玩最新的遊戲，只能上國外網站看其他玩家遊戲，從遊戲中加強了自己的英文能力。

莊傳皓還喜歡車子、看影片、音樂，從國中起迷上美國搖滾樂團「槍與玫瑰」，喜歡吉他手，開始上國外網站自學吉他，組成「Evenfall Elapsed」樂團四處演出，上個月樂團還擔綱丹麥樂團的暖場表演。

莊傳皓指出，「喜歡上一個東西，就會去看國外網站，尋找更多的資訊。」例如上國外網站看車子的最新資訊、看如何修車子，另外，也會訂閱國外的頻道，追蹤國外直播主的影片，多觀看國外影片，把它當作的生活的一部分，自然而然，英文在聽、說方面的能力就越來越好。

莊傳皓為了擔任學校的英文教學助理，特別考多益，如願在語言中心擔任教學助理，幫其他同學看英文簡報內容，提供學習英文的建議。除了英文外，現在也透過網路學習日文，希望畢業日文能與英文一樣流利。

弘光科大語言中心表示，一般多益700分以上就可以擔任教學助理，莊傳皓沒有特別準備就考出900分高分，代表從興趣出發最有學習動力及成效，鼓勵全校學生從自己有興趣的地方學習英文，並善用國內外網路及學校的各種資源，達到事半功倍學習效果。

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